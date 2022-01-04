За словами експерта, інфляція буде знижуватися повільно, оскільки в даний час вона вже носить самопідтримуючий характер.

У 2022 році темпи зростання промислового виробництва залишаться низькими, а сільськогосподарське виробництво може опинитися в мінусі.

Такий прогноз, як йдеться в матеріалі УНІАН, озвучила аналітик Concorde Capital Євгенія Охтирко

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"Ми очікуємо, що динаміка ВВП у 2022 році буде слабенькою. Темпи зростання промислового виробництва залишаться низькими, а сільськогосподарське виробництво за результатами року може опинитися в мінусі, оскільки ймовірність перевищити рекордний урожай 2021 буде дуже малою. За нашим прогнозом, зростання ВВП у 2022 році складе 2,8 відсотка", - зазначила аналітик.

За словами експерта, інфляція буде знижуватися повільно, оскільки в цей час вона вже має самопідтримуючий характер.

"Споживчий попит залишається високим, а ефект жорсткої монетарної політики буде обмежений. Ми очікуємо, що за результатами 2022 інфляція складе 7,5 відсотка. У 2022 році ми навряд чи побачимо зміцнення курсу протягом тривалого проміжку часу, як це відбувалося у 2021 році. Торговий баланс буде погіршуватися, в результаті чого буде рости девальваційний тиск. За нашим прогнозом, середній курс наступного року складе 27,30 грн/дол. США", - зазначила експерт.

Держбюджет та підтримка аграріїв:

У державному бюджеті на 2022 рік для Мінагрополітики передбачаються видатки, зокрема, на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників - 4,4 млрд грн; підтримку фермерських господарств – 180 млн грн; проведення земельної реформи – 139,4 млн грн; проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи державного земельного кадастру – 237,8 млн грн.

Фінансова державна підтримка фермерів за 2021 рік в цілому склала 4,67 млрд грн.

24 грудня 2021 року в Україні змінили умови кредитування фермерів.