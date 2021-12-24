На 2022 рік на цю програму підтримки закладена сума в 100 млн грн з можливістю збільшення бюджету.

Уряд змінив розмір і термін безвідсоткового кредитування малих фермерських господарств без набуття статусу юридичної особи, збільшивши фінансування і термін кредитування у два рази - до 1 млн грн і до 10 років.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.

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"У сімейних фермерських господарств переважно відсутня кредитна історія, яка стає перешкодою для залучення коштів через банківські установи. Ці кредити будуть спрямовані на покупку до 20 га землі сільськогосподарського призначення через Укрдержфонд", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на наступний рік на цю програму підтримки закладена сума в 100 млн грн з можливістю збільшення бюджету.

"Нашою стратегією в агросекторі є посилення турботи саме про малих і середніх аграріїв. Їм розвиватися значно складніше, ніж великим гравцям ринку, але кумулятивний ефект, який їх діяльність приносить українській економіці, дуже потужний. Тому кожен свій крок цього року ми звіряємо з тим, щоб забезпечити невеликі фермерські господарства необхідною їм фінансовою підтримкою в максимально можливому обсязі", - підкреслив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Держбюджет і сільське господарство:

У Державному бюджеті на 2022 рік для Мінагрополітики передбачаються видатки, зокрема на: фінансову підтримку сільгосптоваровиробників - 4,4 млрд грн; підтримку фермерських господарств – 180 млн грн; проведення земельної реформи – 139,4 млн грн; проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи державного земельного кадастру – 237,8 млн грн.