На часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки з держбюджету витрачено майже 1 млрд грн.

Фінансова державна підтримка фермерів за 2021 рік в цілому склала 4,67 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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"На часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки було виділено 991 млн грн. Це кошти, які вже отримані аграріями. Одержувачів - 5789, тобто програма дійсно має масовий характер", - підкреслив він.

Що стосується підтримки агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів, то 1,2 млрд грн вже фактично знаходяться на рахунках українських аграріїв, які скористалися цією послугою, зазначив Висоцький.

За його словами, близько півмільярда гривень було виділено з держбюджету цього року на розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства, тоді як минулого року на цю сферу було спрямовано близько 300 млн грн.

Для новоствореного фермерського мікробізнесу (площа угідь до 20 га) виплачено 60 млн грн підтримки, а для фермерів, які тримають від 5 до 50 корів, загальні виплати склали 57,6 млн грн.

Також для підтримки фермерства на селі держава зменшує податкове навантаження на сільських аграріїв – сплачує 90% єдиного соціального внеску замість них (на це виділено 630 тис. грн).

Разом з тим, фермерам-початківцям держава надала майже 3 млн грн на отримання консультаційних послуг.

За словами Висоцького, аграрії зі сфери тваринництва та переробки с/г продукції отримали допомогу в сумі 1,6 млрд грн.

Також на розвиток нішевих культур і картоплярства з держбюджету виділили близько 100 млн грн. Приблизно на таку ж суму компенсували втрачені посіви.

Держбюджет та підтримка аграріїв:

У Державному бюджеті на 2022 рік для Мінагрополітики передбачаються видатки, зокрема, на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників - 4,4 млрд грн; підтримку фермерських господарств – 180 млн грн; проведення земельної реформи – 139,4 млн грн; проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи державного земельного кадастру – 237,8 млн грн.