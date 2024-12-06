В Україні падають ціни на ріпчасту цибулю: скільки зараз коштує кілограм

На початку грудня 2023 року виробники відвантажували цибулю в середньому на 20% дорожче, ніж сьогодні.

Після нещодавнього зростання цін в Україні знову впали відпускні ціни на цибулю. Причиною здешевлення стало зниження попиту на продукцію середньої та низької якості, яку здебільшого і пропонують до продажу.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на сьогодні ріпчасту цибулю виробники продають у діапазоні 10-16 грн/кг ($0,24-0,38/кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Водночас зазначено, що ближче до вихідних оптові партії цибулі в Україні реалізуються за цінами, що поступаються показникам попереднього сезону.

Зазначається, що якість цибулі в сховищах стрімко погіршується, а зниження цін повинно сприяти більш швидкому продажу.

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На початку грудня 2023 року українські виробники відвантажували цибулю в середньому на 20% дорожче, ніж сьогодні.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

В Auchan ріпчасту цибулю продають по 15,90 грн/кг.

У Сільпо ціни стартують від 18 гривень за кілограм.

В АТБ його цибулю можна купити за 14,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

За підсумками сезону 2024 року Україна зіткнулася з дефіцитом картоплі через поганий урожай, що призвело до зростання цін на овоч. У результаті сильно зріс імпорт.

Крім того, в Україні почали дорожчати тепличні помідори через зниження пропозиції місцевого овоча.

Також поточного тижня ціни на білокачанну капусту почали підвищуватися через підвищення попиту, але лише на продукцію високої якості.

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