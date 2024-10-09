Ціни на цибулю в Україні пішли вниз: скільки коштує кілограм

Ціни на цибулю цього тижня в середньому на 11% дешевші, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Ціни на цибулю в Україні поточного тижня почали знижуватися. Попит на неї падає, хоча пропозиція збільшується.

Аналітики проєкту EastFruit повідомили, що фермери пропонують до продажу цибулю по 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається, що ціни на цибулю падають, тому що на ринку дедалі більше овоча середньої та низької якості, що стало результатом поганих погодних умов улітку. Крім того, затяжні дощі під час збирання негативно позначилися на якості цибулі, через що вона стала непридатною для зберігання.

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Фермери намагаються швидше продавати овоч, знижуючи оптові ціни. Водночас цибулю високої якості виробники закладають на зберігання, очікуючи вищих цін.

Варто зазначити, що наразі цибуля в Україні коштує в середньому на 15% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

Цибулю в Auchan продають по 13,90 грн/кг.

При цьому в АТБ її можна купити за 14,89 грн/кг.

Найвищі ціни на цибулю в Сільпо - від 15,40 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Заступник Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що пік зростання фактичних цін українці ще не відчули. Тенденція така, що в листопаді-грудні цінова пропозиція зростатиме. Якщо тільки не відбудеться занадто велике заміщення імпортом.

При цьому аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка вважає, що ціни на овочі зростатимуть і далі. За його словами, ціни на картоплю можуть дійти до 60 гривень за кілограм, а також подорожчають цибуля і морква.

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