Ціни на картоплю в Україні б'ють рекорди: скільки вже коштує кілограм

Ціна на картоплю в середньому вже в 2,8 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року.

В Україні не вщухає ажіотаж навколо картоплі. Зростання цін провокує зниження врожаю та якості овоча через несприятливі погодні умови.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що українські фермери пропонують до продажу картоплю по 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), причому тільки за останній тиждень ціна в Україні зросла в середньому на 19%.

Зазначається, що головною причиною зростання цін залишається високий попит з боку оптових компаній, які закуповують овоч для зберігання. При цьому в деяких регіонах через сильні дощі фермери зіткнулися з проблемою збору врожаю, що також підвищує ціни.

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Наразі ціна на картоплю в Україні в середньому вже в 2,8 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року. Оптовики не поспішають продавати основний обсяг овоча, бо розраховують на більш високі ціни.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

В АТБ картоплю продають по 24,95 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 28,20 гривні за кілограм.

Водночас в Auchan овоч можна купити за 24,80 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Заступник Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що пік зростання фактичних цін українці ще не відчули. Тенденція така, що в листопаді-грудні цінова пропозиція зростатиме. Якщо тільки не відбудеться занадто велике заміщення імпортом.

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