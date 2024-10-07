Оптові ціни на картоплю припинили ріст.

Ціни на овочі в Україні продовжують зростати. Трохи вщух ажіотаж навколо картоплі на тлі надходження на ринок імпортного овоча.

Аналітики проєкту EastFruit повідомили, що після двотижневого зростання і раннього імпорту знизили ціни на картоплю. Нижня межа ціни на овоч впала з 17 гривень за кілограм до 15.

При цьому капуста знову почала дорожчати - з 19-20 грн/кг до 22-25. Тенденція зростання цін на огірок збереглася. Овоч віддавали по 50-60 грн/кг, хоча тижнем раніше по 48-50. Також значно подорожчав солодкий перець - з 40-55 грн/кг до 60-70.

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Водночас цвітна капуста подешевшала з 45-50 до 30-40 гривень за кілограм, а також приголомшила падінням ціна броколі - з 90-120 до 40-60 грн/кг. А ось кабачок і баклажан подорожчали - з 15-20 до 20-25 грн/кг та з 20-27 до 30-35 грн/кг відповідно.

Продавався дорожче часник - 60-150 грн/кг, хоча тижнем раніше його віддавали по 50-140. Також учасники підвищили ціни на гарбуз з 25-30 до 30-40 грн/кг.

Ціни у фруктово-ягідному сегменті також переважно зростали. Дорожче, ніж попереднього тижня, продавався виноград - по 60-85 грн/кг, хоча тижнем раніше оптові ціни перебували на рівні 50-80. Підвищилася вартість продажу персика з 60-70 до 70-80 грн/кг.

У сегменті імпортних фруктів подорожчала хурма. Її оптова ціна в коридорі 80-185 грн/кг. Водночас банан подешевшав з 60-65 до 58-60 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогнози експертів на осінь

Цієї осені ціни на овочі в Україні серйозно вдарили по кишені, а навколо картоплі взагалі виник ажіотаж. Однією з головних причин ситуації, що склалася, стала погода - високі температури і відсутність опадів.

На думку експертів, варто очікувати подальшого зростання цін на овочі до весни.

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