Ціни на капусту в Україні б'ють рекорди: скільки зараз коштує популярний овоч

На сьогодні ціни цей овоч середньому в 3,7 рази дорожчий, ніж рік тому.

На цьому тижні в Україні почали стрімко зростати ціни на білокачанну капусту. Про це повідомляє аналітичний портал EastFruit.

Станом на середу, 29 січня відпускні ціни на білокачанну капусту у фермерських господарствах вже піднялися до 34-40 грн/кг ($0,81-0,95/кг), у залежності від якості та обсягів продукції.

Таким чином, зараз популярний овоч пропонують в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Експерти називають ціни рекордними, зазначаючи, що капуста знову очолила рейтинг із найвищими цінами серед усіх позицій борщового набору в нашій країні.

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Фахівці пов’язують зростання з тим, що фермери почали стримувати продаж якісного овочу, адже стикнулись із стрімким зниженням запасів капусти в господарствах.

Це підтвердили у оптових компаніях, заявивши про скорочення пропозицій капусти на ринку. Фахівці додають, що зараз там майже не залишилося овочів середньої та низької якості.

Загалом на сьогодні ціни на білокачанну капусту в Україні в середньому в 3,7 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Багато хто на ринку не виключає, що українці стикнуться із ще більшим зростанням цін на популярний овоч. Експерти наголошують на тому, що темпи зростання можуть прискорюватись по мірі того, як запаси будуть скорочуватись.

Ціни на капусту в супермаркетах України

В Auchan овоч продають по 42,90 грн/кг.

При цьому в АТБ капусту можна купити по 43,89 грн/кг.

В Сільпо ціни на цей популярний овоч ще вищі – 52,70 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше стало відомо, що ціни на картоплю в Україні знову пішли вгору. Ціни в середньому на 12% вище, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня.

Експерти попереджають, що якщо не буде дешевшої імпортної продукції, то овоч може ще більше зрости у ціні. Зазначимо також, що за відомостями Держстату в грудні середня ціна кілограма картоплі становила 29,74 гривень.

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