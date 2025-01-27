У сегменті зелені ціни переважно зростали.

Минулого тижня ціни на продукти в Україні знову змінилися. Після нетривалого періоду стабільності знову почали зростати відпускні ціни на картоплю.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що верхня цінова межа на цей овоч піднялася з 23 до 26 гривень. Різке скорочення запасів якісної продукції призвело до подорожчання білокачанної капусти з 33-35 грн/кг до 35-38 і моркви - з 23-30 грн/кг до 25-32.

При цьому намітилася тенденція до зниження відпускних цін на тепличні огірки, хоча пропозиція овоча у місцевих тепличних комплексів вельми обмежена. Овоч подешевшав з 120-160 гривень за кілограм до 95-145. Також дешевше, ніж тижнем раніше, продавався солодкий перець. Ціни впали з 145-170 грн/кг до 140-145.

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Водночас цвітна капуста подорожчала з 130-140 грн/кг до 140-145, а броколі продавалася дешевше - 130-145 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше ціни були на рівні 145-150 грн/кг.

У сегменті зелені ціни переважно зростали. Так, кріп, петрушка і салат подорожчали до 250 грн/кг. Виняток становила лише зелена цибуля, яка подешевшала з 130-150 грн/кг до 70-140.

У фруктовому сегменті ціни на яблуко, що знизилися тижнем раніше, повернулися на попередній рівень - до 23-35 гривень за кілограм. Піднялися ціни і на груші - з 40-80 до 65-95 грн/кг. Ківі подешевшав зі 100-120 грн/кг до 95-105.

Ціни на продукти в Україні - прогнози експертів

Експертка в галузі сільського господарства Лариса Гук повідомила, щоціни на продукти в Україні в першій половині 2025 року здебільшого зростатимуть. Очікується, що подорожчання становитиме від 10-15% до 50% і більше.

Раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що в зимовий період найбільше подорожчали ті продукти, які в цей час у нашій країні не виробляють, але вони є на зберіганні, і насамперед ідеться про овочі.

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