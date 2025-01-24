В Україні знову дорожчає картопля: скільки зараз коштує кілограм

Очікується, що овоч ще дорожчатиме.

Після нетривалого періоду стабільності відпускні ціни на картоплю в Україні знову почали зростати. Головною причиною подорожчання стало загальне скорочення пропозиції місцевої картоплі, бо основний обсяг овочу продали ще в першій половині поточного сезону.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що в результаті ціни на картоплю піднялися до 20-30 грн/кг ($0,48-0,71/кг.), що в середньому на 12% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому оптовики скаржаться на дефіцит якісної картоплі від місцевих виробників. Фермери вважають, що якість овоча пов'язана з несприятливими погодними умовами в період збирання. Крім того, посадковий матеріал у 2024 році був не найвищої якості.

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Ціни на картоплю в Україні вже в середньому на 16% вищі, ніж наприкінці січня минулого року. При цьому багато учасників ринку впевнені, що найближчим часом темпи подорожчання овоча прискоряться через інформацію про можливий дефіцит якісної картоплі.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

В Auchan овоч продають по 28,85 грн/кг.

В АТБ картоплю можна купити за 25,89 грн/кг.

У Сільпо ціни на картоплю стартують від 29,60 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на овочі в Україні за тиждень змінилися різнопланово. Виробники масово знижували ціни на цибулю, на тлі стрімкого погіршення якості продукції, закладеної в сховища.

Водночас ціни на огірок і солодкий перець продовжили зростати, а також дорожче, ніж тижнем раніше, продавалися томати.

При цьому ціни на моркву почали зростати через високий попит на якісний овоч в умовах обмеженої пропозиції.

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