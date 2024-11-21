Ціни на моркву в Україні почали падати: скільки зараз коштує кілограм

Зазначається, що морква в Україні коштує в середньому в 2,4 раза дорожче, ніж рік тому.

Українські фермери почали знижувати ціни на моркву. Попит на цей овоч залишається невисоким.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на сьогоднішній день виробники відвантажують моркву по 15-23 грн/кг ($0,36-0,56/кг), залежно від якості та обсягів партій овочів, що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зазначається, що головна причина падіння цін - сезонне збільшення пропозиції на тлі доволі стриманого попиту на овоч, тому фермери змушені переглядати відпускні ціни на моркву, знижуючи їх.

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Варто додати, що попри падіння цін, сьогодні морква в Україні коштує в середньому в 2,4 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Таку різницю цін експерти пов'язують із доволі різким зниженням урожайності овоча через аномально посушливе літо.

Ціни на моркву в супермаркетах України

В Auchan моркву продають від 26,80 грн/кг.

В АТБ овоч можна купити за 16,95 грн/кг.

У Сільпо ціни на моркву стартують від 28,90 гривні за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на овочі в Україні минулого тижня змінилися різноспрямовано. Збільшення пропозиції за окремими позиціями призвело до здешевлення. Так, уперше за півтора місяця впали ціни на огірки.

При цьому заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що ціни на картоплю стабілізувалися завдяки імпорту.

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