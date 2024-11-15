Уперше за півтора місяця ціни на огірки в Україні почали падати: скільки коштує кілограм

Зазначається, що на український ринок активно надходять імпортні овочі.

Ціни на огірки в Україні вперше за півтора місяця відчутно знизилися. Сезон місцевих овочів закінчився, але на ринок масово хлинули турецька продукція.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на сьогоднішній день діапазон оптових цін на тепличні огірки в Україні перебуває в межах 70-100 грн/кг ($1,70-2,42/кг), хоча тижнем раніше овоч продавали за вищими цінами -100-125 грн/кг ($ 2,42-3,03/кг).

При цьому більшість продавців тепличних овочів не виключають, що найближчими тижнями ціни на імпортні огірки падатимуть через збільшення пропозиції.

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Варто зазначити, що зараз імпортні огірки в Україні надходять у продаж у середньому на 24% дорожче, ніж у середині листопада минулого року.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В Auchan улюблений салатний овоч українців можна купити по 99 гривень за кілограм.

При цьому в АТБ огірки віддають зі знижкою по 99,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни на овоч стартують від 119,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на овочі та фрукти в Україні продовжують зростати, але окремі позиції все ж трохи дешевшають. Морква має всі шанси стати найдорожчим овочем із борщового набору.

При цьому фермери цього тижня змушені знижувати відпускні ціни на цибулю, бо пропозиція овоча збільшилася, а от попит упав.

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