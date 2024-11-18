Зазначається, що з зелені здешевшали кріп та салат.

Ціни на овочі в Україні минулого тижня змінилися різноспрямовано. Збільшення пропозиції за окремими позиціями призвело до здешевлення.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на тлі низького попиту знизилася нижня цінова межа, і оптові ціни на ріпчасту цибулю стартують тепер із 10 гривень, а не 13, як тиждень тому. Така ж ситуація і з картоплею - нижня цінова межа впала з 22 до 20 гривень.

Крім того, вперше за півтора місяця подешевшали огірки. Овоч віддають по 90-110 грн/кг, хоча тижнем раніше він коштував 100-125. Дешевше, ніж тижнем раніше, учасники продавали гарбуз - по 15-10 грн/кг, хоча тижнем раніше оптові ціни були на рівні 17-25 гривень за кілограм. Пекінська капуста подорожчала з 30-35 грн/кг до 38-40, а цвітна подешевшала з 90-110 грн/кг до 70-100.

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У сегменті зелені знизилися ціни на кріп - з 120-170 до 100-150 гривень за кілограм і салат - з 50-110 грн\кг до 40-80.

Фруктово-ягідний сегмент відзначився падінням цін на апельсини - з 75-80 до 50-75 грн/кг, і лимон - 60-75 грн/кг до 53-60.

Ціни на продукти в Україні - прогнози експертів

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів і голова компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко заявив, що вже в листопаді ціни на хліб в Україні можуть зрости ще на 10-15%.

Крім того, начальник управління закупівель молочних і заморожених товарів мережі супермаркетів Varus Максим Камінський зазначив, що в Україні за останні півтора місяця ціни на курячі яйця істотно зросли - приблизно на 50%.

Також аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зазначив, що закупівельні ціни на молоко зростають. За місяць сировина подорожчала на 1,38 гривні до позначки 18,02 гривні за кілограм.

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