Ціни на огірки знову підскочили: скільки коштує популярний літній овоч в Україні

Зазначається, що оптові ціни на огірок у середньому в 2,2 раза вищі, ніж у цей самий період минулого року.

Ціни на огірки в Україні знову зросли. Причиною подорожчання стали погодні умови, які спровокували поширення хвороб.

Аналітики EastFruit повідомили, що українські виробники відзначають високий попит на тепличні овочі в розпал сезону, водночас пропозиція даної продукції з місцевих господарств залишається досить обмеженою.

Ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%. Виробники віддають свою продукцію по 40-60 гривень за кілограм ($0,97-1,45/кг). Зазначається, що попри стрімке підвищення цін, попит на огірок залишається високим.

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Варто зазначити, що оптові ціни на огірок в Україні в середньому в 2,2 раза вищі, ніж у середині серпня минулого року.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В АТБ огірки продають по 34,95 гривні за кілограм.

При цьому в Сільпо найдешевші огірки можна купити за 31,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні знову дешевшає ріпчаста цибуля. Станом на 15 серпня ціни на цю продукцію впали нижче рівня минулого року. Фермери готові відвантажувати цибулю по 7-13 грн/кг ($0,12-0,22/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас, за даними Інституту аграрної економіки, у липні ціни на продукти в Україні зменшилися порівняно з попереднім місяцем на 0,8%. Ключовим драйвером називають ціни на яйця та на овочі.

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