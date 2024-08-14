У якості ключового драйвера зниження споживчих цін на продукти харчування називають ціни на яйця та овочі.

У липні 2024 року споживчі ціни на продукти харчування в Україні зменшилися проти попереднього місяця на 0,8%. Відповідні дані наводить ‎ННЦ Інститут аграрної економіки‎.

Востаннє таку динаміку спостерігали у березні-квітні, однак тоді зниження цін вимірювали у діапазоні 0,2-0,4%. У якості ключового драйвера зараз називають ціни на яйця (-11,4%) та на овочі (-19,6%). У той же час ціни на деякі інші продукти дещо зросли.

Найбільше скакнули у ціні цукор (+12,1%), соняшникова олія (+2,9%) та фрукти (+1,4%). Якщо казати про інші групи продуктів, то там зростання відбувалось у межах одного відсотка.

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За словами директора Інституту аграрної економіки Юрія Лупенко, у цьому році стрімко дешевшають яйця: у порівнянні з груднем минулого року зниження цін склало 47,6%.

Також у річному вимірі зменшилися споживчі ціни на соняшникову олію та цукор: показники падіння склали 7,6% та 1,9% відповідно.

Аналітики прогнозують, що найближчими місяцями відбудеться подальше зниження споживчих цін на продукти харчування. Цьому посприяють масове надходження продукції урожаю 2024 року – в першу чергу мова йде про овочеву групу.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

На минулому тижні повідомлялось, що ціни на кавуни в Україні різко пішли вниз. Це сталося через поліпшення погодних умов, завдяки чому виробники відновили активні збиральні роботи. Останнє призвело до збільшення пропозиції на ринку.

У той же час повідомлялось про збільшення цін на молочні продукти. Це пов’язували зі скороченням виробництва молока, зростанням закупівельних цін та відключеннями електроенергії.

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