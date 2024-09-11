В Україні дорожчає популярний продукт: скільки вже коштує

Ціни на вершкове масло в Україні зростають на тлі подорожчання продукту в Європі. Якщо в зовнішній торгівлі незабаром можна очікувати обвалу цін, то на внутрішньому ринку продукт лише дорожчатиме.
"Тренд істотного подорожчання вершкового масла не змінюється. У серпні ціни на нього в ЄС зросли до чергового абсолютно рекордного рівня. Такий розвиток подій у Європі відбивається на подорожчанні вершкового масла в Україні. ... Слідом за експортними зростають і внутрішні ціни на нього, хоч і з певним відставанням", - йдеться в повідомленні infagro.
Згідно з прогнозами, внутрішні ціни продовжать зростати, а ось "у зовнішній торгівлі в середині осені може статися ціновий обвал".
Ціни на вершкове масло в супермаркетах України
В Auchan найдешевше вершкове масло 73% жирності обійдеться в 54,50 гривні за 100 грамів.
В АТБ за вершкове масло такої ж жирності доведеться заплатити 61,90 гривні за 100 грамів.
У Сільпо ж за 100 грам вершкового масла жирністю 82,5% продають по 54,90 грн.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Перший тиждень осені минув без серйозних цінових потрясінь. Овочі в Україні планомірно дорожчають, але не всі. Стрімке збільшення попиту на картоплю призвело до чергового підвищення цін на неї. Також тепличні комбінати змушені були знизити відпускні ціни на огірки.