В Україні дорожчає популярний продукт: скільки вже коштує

Зазначається, що зростання внутрішніх цін на вершкове масло відстає від збільшення експортних.

Ціни на вершкове масло в Україні зростають на тлі подорожчання продукту в Європі. Якщо в зовнішній торгівлі незабаром можна очікувати обвалу цін, то на внутрішньому ринку продукт лише дорожчатиме.

"Тренд істотного подорожчання вершкового масла не змінюється. У серпні ціни на нього в ЄС зросли до чергового абсолютно рекордного рівня. Такий розвиток подій у Європі відбивається на подорожчанні вершкового масла в Україні. ... Слідом за експортними зростають і внутрішні ціни на нього, хоч і з певним відставанням", - йдеться в повідомленні infagro.

Згідно з прогнозами, внутрішні ціни продовжать зростати, а ось "у зовнішній торгівлі в середині осені може статися ціновий обвал".

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Ціни на вершкове масло в супермаркетах України

В Auchan найдешевше вершкове масло 73% жирності обійдеться в 54,50 гривні за 100 грамів.

В АТБ за вершкове масло такої ж жирності доведеться заплатити 61,90 гривні за 100 грамів.

У Сільпо ж за 100 грам вершкового масла жирністю 82,5% продають по 54,90 грн.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Перший тиждень осені минув без серйозних цінових потрясінь. Овочі в Україні планомірно дорожчають, але не всі. Стрімке збільшення попиту на картоплю призвело до чергового підвищення цін на неї. Також тепличні комбінати змушені були знизити відпускні ціни на огірки.

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