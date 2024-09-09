Зазначається, що збільшилася відпускна ціна часнику.

Перший тиждень осені минув без серйозних цінових потрясінь. Продукти в Україні планомірно дорожчають, але не всі.

Аналітики EastFruit зазначили, стрімке збільшення попиту на картоплю призвело до чергового підвищення цін на неї. Минулого тижня овоч віддавали по 12-15 грн/кг, а тижнем раніше 10-12.

Також тепличні комбінати змушені були знизити відпускні ціни на огірки до позначки 30-40 грн/кг, хоча раніше верхня цінова планка була на рівні 50 гривень.

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Цвітна капуста і броколі подорожчали до 55-60 грн/кг, хоча цвітна капуста тижнем раніше коштувала 45-55, а броколі - 30-50. Кабачок і баклажан, навпаки, подешевшали. Кабачок з 12-20 впав до 10-23, а баклажан - з 15-20 до 9-15 грн/кг. При цьому подорожчав часник з 60-120 до 80-140 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті продовжують зростати ціни на диню. Баштанні подорожчали з 25-30 до 30-40 гривень за кілограм.

Ціни в Україні - останні новини

Ціни на яблука в Україні на початку осені падають. Низький попит і збільшення пропозиції осінніх сортів, змушують українських садівників здешевлювати свою продукцію.

Наразі якісне сортове яблуко надходить у продаж за ціною 12-18 грн/кг ($0,29-0,44/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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