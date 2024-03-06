Всього з початку року було експортовано понад 15 тис. тонн молочних продуктів.

В лютому 2024 року Україна експортувала 8,5 тис. тонн молочних продуктів на суму 16,6 млн дол. Порівняно до січня 2024 року натуральні обсяги експорту виросли на 22%, а грошова виручка збільшилась на 26%, повідомляє Асоціація виробників молока.

Всього з початку року було експортовано 15,13 тис. тонн молочних продуктів, що на 3% більше порівняно до минулорічного періоду. Експортна виручка за перші два місяці 2024 року склала майже 29 млн грн., що на 14% менше ніж торік.

Зазначається, що головними експортними категоріями в грошовому еквіваленті були наступні товари: молоко та вершки, згущені – 33%; сири – 23%; морозиво – 13%; масло вершкове – 12%.

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За словами аналітика Георгія Кухалейшвілі, в лютому українські компанії збільшили експорт молочних продуктів, зокрема сирів та вершкового масла, оскільки ціни на ключові біржові товари на глобальній торгівлі молочними продуктами (Global Dairy Trade) зростали протягом чотирьох сесій поспіль.

Крім того, в лютому Україна імпортувала 3,94 тис. тонн молочних продуктів, що на 28% менше порівняно до січня. Минулого місяця в Україну скоротилися поставки кисломолочних продуктів (-9%), молочної сироватки (-66%), вершкового масла (-24%), сирів (-34%) та морозива (-184%). Україна імпортувала молочні продукти з Великої Британії, країн-членів ЄС, Швейцарії, Норвегії, Нової Зеландії.

Однак, з початку 2024 року Україна імпортувала 8,97 тис. тонн молочних продуктів, що на 9% більше порівняно до минулорічного періоду.

Ціни на молочку в Україні: що відомо

В Україні суттєво зросли ціни на вартість молока. У Спілці молочних підприємств України повідомляли, що у другому півріччі 2023 року ціни на молоко зросли - як у гривні, так і у перерахунку на євро.

Експерти відмічали, що молочка в Україні може ще більше подорожчати. Тоді повідомлялося, що ціни на свіжі молочні продукти продовжать зростати і до весни деякі з них мали подорожчати ще на 5-7%.

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