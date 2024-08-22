Ціни на сливи в Україні раптово впали: скільки коштує кілограм

Зазначається, що фермери стурбовані таким різким падінням цін.

Ціни на сливи в Україні різко пішли вниз. Фрукти дешевшають через надлишкову пропозицію на ринку.

Аналітики EastFruit зазначили, що попит оптових компаній на сливи вельми невисокий, а ось обсяги пропозиції продовжують збільшуватися.

Так, на сьогодні ціни на сливи варіюється в діапазоні 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), що в середньому на 54% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Зазначається, що спекотна погода сприяла прискореному дозріванню слив і водночас негативно вплинула на їхню якість, що чинить додатковий тиск на ціни.

Виробники стурбовані, що ціни на сливи вже опустилися нижче за рівень минулого року, коли фрукти продавали в середньому на 33% дорожче, ніж сьогодні. При цьому садівники не виключають, що за обставин, що склалися, будуть змушені й далі знижувати ціни.

Ціни на сливи в супермаркетах України

Сливи в Auchan продають по 31,10 гривні за кілограм.

У Сільпо ціна на фрукти трохи нижча - 30 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Останній місяць літа приніс із собою коливання цін на продукти в Україні. Зокрема, знижується ціна на такі популярні овочі, як картопля та буряк. Водночас подорожчала білоголова капуста.

У фруктово-ягідному сегменті зміни цін торкнулися лише деяких позицій.

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