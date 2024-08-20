Зазначається, що у фруктово-ягідному сегменті зміни цін торкнулися лише деяких позицій.

Останній місяць літа приніс із собою коливання цін на продукти в Україні. Зокрема, знижується ціна на такі популярні овочі, як картопля та буряк.

Аналітики EastFruit зазначили, що зростання пропозиції спровокувало зниження цін на картоплю. Так, овоч продавали по 10-14 грн/кг, хоча тижнем раніше ціни трималася в коридорі 12-18. Дешевше продавався буряк - 8-10 гривень за кілограм, а тижнем раніше - 9-10.

Водночас подорожчала білокачанна капуста. Її продавали по 20-25 грн/кг, а тижнем раніше 15-20. Також подорожчали огірки - з 30-45 грн/кг до 40-50. Падає ціна на кабачок - з 20-25 грн/кг до 15-18.

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У фруктово-ягідному сегменті зміни цін торкнулися лише деяких позицій. На тлі зростання пропозиції подешевшав місцевий виноград - з 90-150 грн/кг до 80-120. Продовжує знижуватися ціна на малину - з 80-120 грн/кг до 70-100.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

За даними Інституту аграрної економіки, у липні ціни на продукти в Україні знизилися порівняно з попереднім місяцем на 0,8%. Ключовим драйвером називають ціни на яйця та на овочі.

Зазначається, в Україні знову дешевшає ріпчаста цибуля. Станом на 15 серпня ціни на дану продукцію впали нижче рівня минулого року.

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