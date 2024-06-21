Пік сезону для консервування вишні припаде на кінець червня – початок липня.

Ціни на вишню сьогодні на ринку "Шувар" становлять 50-60 грн, що на 20% нижче, ніж в аналогічний період минулого року. Про це УНІАН розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (м.Львів) Тетяна Попович.

За її словами, так склалося завдяки гарній врожайності та великій пропозиції ягід на ринку. Попит на вишню залишається високим.

"Старт сезону продажів вишні в Україні у 2024 році відбувся 30 травня тобто, на 2,5 тижні швидше ніж в 2023 році. Це обумовлено сприятливими погодними умовами, що призвели до швидкого дозрівання ягід", - сказала експертка.

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Вона також відмітила, що основні постачальники вишні в Україні включають Чернівецьку, Вінницьку, Хмельницьку та Закарпатську області. Зокрема, вишня з Чернівецької області продається за ціною від 55 до 60 грн за кілограм.

"Очікується, що пік сезону для консервування вишні припаде на кінець червня – початок липня, коли дозріють пізніші сорти. В цей період ціни можуть трохи знизитися, але значних змін у вартості не передбачається", - пояснила Попович.

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15 червня повідомлялося, що ціна на тепличний огірок становила в межах 30-50 грн/кг, що в середньому на 30% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

17 червня стало відомо, що ціни на ранню капусту продовжують знижуватися - з 9 гривень до 8 гривень за кілограм. Також подешевшала і стара цибуля - з 23-26 до 20-24 гривень.

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