Загальна площа таких ділянок — понад 160 тис. га в оренді та 32 тис. га у власності.

26 тис. 750 земельних ділянок перебувають в оренді та 1 тис. 002 - у власності компаній, які мають хоча б одного власника-резидента РФ.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

"Опендатабот" провів дослідження ринку землі, що обробляється або належить компаніям, які мають хоча б одного власника-резидента РФ, фізичну або юридичну особу. Загалом ми виявили 26 750 ділянок в оренді та 1002 — у власності таких компаній", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальна площа таких ділянок — понад 160 тисяч гектарів в оренді та 32 тисячі гектарів у власності.

"Загальна площа сільськогосподарських земель в Україні становить понад 42 млн гектарів. Таким чином, площа ділянок, що орендуються або належать таким компаніями, становить близько 0,5%", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада ухвалила закон, яким спростила процедуру конфіскації в дохід держави майна росіян, що перебувають під санкціями.

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