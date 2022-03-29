З'явилося пояснення, як платити за землю в Україні під час війни.

На період дії воєнного стану в Україні змінено встановлений Податковим кодексом порядок справляння плати за землю.

Про це йдеться в повідомленні Держподаткової служби.

Земельний податок та орендна плата за земельні ділянки не нараховується і не сплачується на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, в якому припинено або скасовано воєнний чи надзвичайний стан.

"Зміни стосуються земельних ділянок, розташовані на територіях, де ведуться бойові дії, і на територіях, тимчасово окупованих РФ", - йдеться в повідомленні.

Перелік територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабміном.

Раніше українцям пояснили, чи можна не платити за комуналку і за кредитами під час війни.

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