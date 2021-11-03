"Преміальну" олію може досягати й 100 гривень за 0,5 літра.

Українці платитимуть за соняшникову олія ще більше. У листопаді очікується підвищення ціни на 2-3%.

Про це розповіла аналітик УКАБ Світлана Литвин у коментарі Obozrevatel.

За її словами, наприкінці жовтня в магазинах ціна на популярну в Україні соняшникову олію зросла на 4% й становить 66,65 гривні за літр.

При цьому аналітик вказала, що в листопаді ціна на соняшникову олію зросте ще більше - на 2-3%. Таким чином, за прогнозами, літр олії обійдеться в 68-69 гривень за літр.

Читайте такожЦукор в Україні за рік подорожчав майже вдвічіВарто відзначити, що в магазинах Києва вартість соняшникової олії за літр вже досягає майже 88 гривень. У свою чергу "преміальна" олія в скляній пляшці об'ємом 0,5 літра може досягати й 100 гривень.

Водночас закупівельна ціна тонни соняшнику знизилася до 18-19 тисяч гривень завдяки гарному врожаю. Впасти ціні на соняшникову олію заважають глобальні тенденції.

"Ціни на пальмову олію залишаються високими. Це найближчим часом буде підтримувати ціни на соєву та соняшникову олію на високому рівні", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин спрогнозувала, що в Україні в листопаді ціни на ряд продуктів зростуть, але окремі категорії товарів - подешевшають.

Автор: Анастасія Горбачова