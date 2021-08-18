За словами економіста, щоб згладити ситуацію зі зростанням цін, виробники зменшують розмір тари.

Ціни на соняшникову олію в Україні набагато вищі не тільки в порівнянні з Чехією, а й з іншими країнами.

Про це в Telegram написав економіст Борис Кушнірук.

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"Не може не вражати ситуація з ціною на соняшникову олію в українських магазинах цього року", - зазначив експерт.

За словами економіста, щоб згладити ситуацію зі зростанням цін, виробники зменшують розмір тари.

"Олію продають не в літрових бутлях, як раніше, а в бутлях на 850 мл. Отже, Я купив соняшникову олію "Олейна" в бутлі на 850 мл в 61,8 грн. Тобто, літр цієї олії в Україні, в Києві в продуктовому магазині коштує 72,7 грн, або 2,3 євро", - заявив економіст.

Кушнірук нагадав, що Україна є світовим лідером з експорту соняшникової олії. Майже 50% міжнародного ринку соняшникової олії забезпечує Україна.

"І при цьому вартість масла в Україні вища, ніж у магазинах країн ЄС. У берлінських онлайн-магазинах можна купити літр соняшникової олії за 1,99 євро і навіть при 1,39 євро", - заявив експерт.

За словами економіста німецькі компанії пропонують поставки бутильованої соняшникової олії з порту в Одесі 1085 € FOB за тисячу 1л бутлі.

А на alibaba.com пропонується нерозфасована соняшникова олія походженням з України за $ 250.00 - $ 450.00 / Metric Ton | 50 Metric Ton / Metric Tons (Min. Order)

"Відповідно виникає логічне питання. Яким чином ціна літра соняшникової олії в українських магазинах вже становить 72,7 грн або 2,3 євро? За звичайною економічною логікою в українських магазинах вона повинна коштувати дешевше ніж в країнах ЄС. Тому, щонайменше немає витрат перевезення морським транспортом. Крім того, масштаб цін у країнах ЄС значно вищий. Зарплати працівників у тій же Німеччині у багато разів вищі, ніж в Україні".

Ціни на соняшникову олію в Україні:

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном олія продають у два рази дешевше.

30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 грн.

Українське масло в Чехії:

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 грн. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 грн.

Інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Автор: Олена Коваленко