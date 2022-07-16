Країни домовилися про низку угод у різних сферах діяльності.

США і Саудівська Аравія підписали 18 угод і меморандумів про співпрацю в ряді сфер, включаючи енергетику, охорону здоров'я, інвестиції і космос.

Як повідомляє Державне агентство SPA, за підсумками зустріч президента США Джо Байдена і саудівського правителя Мухаммедом бін Салманом Ер-Ріяд зобов'язався підтримувати баланс світового ринку нафти для стійкого економічного зростання.

"Обидві сторони відзначили важливість стратегічного економічного та інвестиційного співробітництва, особливо на тлі поточної кризи в Україні та її наслідків, і підтвердили свою прихильність стабільному світовому енергетичному ринку", - йдеться в комюніке.

Сторони також погодилися, що потребують стабільних і диверсифікованих ланцюжках поставок енергоносіїв.

Обговорюючи регіональні питання, країни підкреслили необхідність подальшого стримування спроб Ірану втручатися у внутрішні справи інших країн і протидії зусиллям Тегерана дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Сторони також торкнулися теми України, в тому числі допомоги її народу та експорту зерна, заблокованого через агресію Російської Федерації.

"Лідери країн підтвердили свою прихильність наданню допомоги українському народу і забезпеченню безперешкодного експорту зерна і пшениці для пом'якшення наслідків глобальної продовольчої кризи, що загрожує ряду близькосхідних і африканських держав", - наголошується в заяві.

Саудівська Аравія також вирішила відкрити повітряний простір для всіх цивільних літаків, що летять в Ізраїль і з нього.

"Головне управління цивільної авіації Саудівської Аравії вирішило відкрити повітряний простір всім авіаперевізникам, що відповідають вимогам GACA. Це рішення допоможе зміцнити позиції Королівства як глобального центру, що з'єднує Африку, Азію і Європу", - йдеться в документі.

США і Саудівська Аравія також розширюють співпрацю з кібербезпеки, а також обмін даними про злочинців і загрози в цій сфері, в області розгортання 5g і 6G, космічних досліджень, а також по ряду інших напрямків.

Інтереси США до Саудівської Аравії

Нагадаємо, 13 липня Байден почав турне на Близький Схід. Візит до Саудівської Аравії знаменує загострення після вбивства опозиційного журналіста Джамаля Хашшогі потепління відносин між Саудівською Аравією.

Енергетичні інтереси та інтереси безпеки спонукали Байдена і його помічників прийняти рішення не ізолювати нафтового гіганта Перської затоки, який зміцнює зв'язки з Росією і Китаєм, попри огиду американського президента до скоєного вбивства.

Байден хоче "перекалібрувати" відносини Вашингтона з Саудівською Аравією, а не розривати їх, заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

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