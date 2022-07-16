Байден прибув до Саудівської Аравії, щоб перезавантажити відносини з Саудівською Аравією.

Американський глава Джо Байден вперше зустрівся з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом і звинуватив його у вбивстві журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі.

Про це пише Reuters.

Звинувачення слідували фактично відразу після вітань.

Байден прибув до Саудівської Аравії, щоб перезавантажити відносини з країною, яку він назвав вигнанницею після вбивства Хашоггі у 2018 році.

"Що стосується вбивства Хашоггі, я порушив питання на початку зустрічі, давши зрозуміти, що я думав про це в той час і що я думаю про це зараз. Я був прямолінійний. Я гранично ясно виклав свою точку зору. Я дуже прямо сказав, що мовчання американського президента з питань про права людини несумісне з тим, хто ми і хто я", - розповів Байден журналістам.

Мухаммед бін Салман, додав Байден, сказав йому, що не несе особистої відповідальності за злочин. Але американський глава відповів, що вважає його винуватим.

Президент США уточнив, що сторони також обговорили енергетику і що він очікує дій від Саудівської Аравії, великого виробника нафти, у найближчі тижні.

Інтереси США до Саудівської Аравії

Енергетичні інтереси та інтереси безпеки спонукали Байдена і його помічників ухвалити рішення не ізолювати нафтового гіганта Перської затоки, який зміцнює зв'язки з Росією і Китаєм, попри огиду американського президента до скоєного вбивства.

Байден хоче "перекалібрувати" відносини Вашингтона з Саудівською Аравією, а не розривати їх, заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Вбивство Хашоггі: деталі злочину

Джамаль Хашоггі був по-звірячому вбитий бійцями спецгрупи з Ер-Ріяда у саудівському консульстві в Стамбулі в жовтні 2018 року. Досі невідомо, хто віддав наказ здійснити цей злочин. Мухаммед бін Салман взяв на себе відповідальність за те, що трапилося, проте заперечує, що він наказав убити журналіста.

У грудні 2019 року суд Саудівської Аравії засудив п'ятьох осіб до смертної кари у справі про вбивство Хашоггі. Ще троє засуджені в загальній складності до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у спробі замести сліди злочину.

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