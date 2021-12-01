Ціна контрактів на каву на грудень склала $2,34 дол. за фунт.

Ціни на каву стрімко пішли вгору. За даними Міжконтинентальної біржі ціна контрактів на каву на грудень склала $2,34 дол. за фунт.

Про це повідомляє СNBC.

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Досягнута ціна є максимальною з 2011 року.

Аналітики стверджують, що ціна на каву буде зростати до 2023 року через низький урожай та проблеми з логістикою.

Що чекає на Україну:

Раніше директор компанії Foundation Cofee Roasters Тимур Козонов заявив про те, що за 2020-2021 роки вартість міжнародної доставки кави подорожчала в 9 разів. У зв'язку з чим очікувати підвищення вартості кави варто вже найближчими днями.

"Якщо раніше ціна за контейнер становила 2 тис.доларів, то зараз – 18 тисяч. Це призводить до сильного подорожчання продукту поверх злетіла біржової ціни", – зазначив він.

Козонов прогнозує, що кав'ярні почнуть найближчим часом підвищувати ціни.

"Зелена кава виросла в ціні більш ніж у два рази, але в собівартість обсмаженої включені також зарплати, податки, амортизація, комунальні витрати, прибуток й т.ін.тобто обсмажена кава подорожчає на 15-30%. Так само справи йдуть і з чашкою", – резюмував Козонов.

Світові ціни на каву:

У листопаді 2019 року світові ціни на каву виросли відразу на чверть. Кава подорожчала на тлі скорочення виробництва в Латинській Америці.

Станом на середину листопада світові ціни на каву встановити рекорд.

Автор: Олена Коваленко