В'єтнам - найбільший світовий виробник - зібрав найменший урожай кави за останні чотири роки.

Оптові ціни на кавові зерна сорту "Робуста" на цьому тижні досягли найвищого рівня за останні дванадцять років.

Як повідомляє Bloomberg, цей сорт часто використовують для виробництва розчинної кави, еспресо та мелених сумішей, що продаються в супермаркетах.

У Німеччині розчинна кава коштує майже на 20% дорожче, ніж рік тому, навіть попри те, що інфляція на кавові зерна сповільнилася. Зростання цін на розчинну каву в США в квітні також сповільнилося менше, ніж на обсмажену.

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"Шанси на те, що глобальний дефіцит "Робусти" зменшиться найближчим часом, виглядають похмурими. В'єтнам - найбільший світовий виробник - зібрав найменший урожай за останні чотири роки... Бразилія, другий найбільший виробник цього сорту, постраждала від посухи, і є також побоювання, що виробництво в Індонезії може постраждати після злив", - йдеться в матеріалі.

Що відбувається на ринку кави

У 2013 році Індонезія - другий світовий виробник "Робусти" - заявила про те, що скоротить експорт кави на 17%. У тому ж 2013 році Бразилія прогнозувала зниження обсягів врожаю кави.

У 2019 році повідомлялося про те, що більше половини відомих видів кави знаходяться під загрозою зникнення. Головною загрозою для більшості видів кави дослідники називали скорочення ареалу їх зростання через повальну вирубку лісів, а також зміну клімату, грибок та шкідників.

У листопаді 2019 року світові ціни на каву виросли відразу на чверть. Кава подорожчала на тлі скорочення виробництва в Латинській Америці. Станом на середину листопада світові ціни на каву встановити рекорд.

У грудні 2021 року світові ціни на каву злетіли до рекордного максимуму.

Кліматологи прогнозують, що до 2050 року урожай кави знизиться вдвічі.

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