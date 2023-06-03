Уряд України вже створив спеціальний страховий фонд для компаній, чиї судна будуть заходити в українські порти.

Україна зможе продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва зірве нинішню угоду. Про це агентству Reuters заявив Міністр аграрної політики України Микола Сольський.

У липні минулого року Організація Об'єднаних націй і Туреччина виступили посередниками в рамках Чорноморської зернової ініціативи між Москвою та Києвом, щоб допомогти впоратися з глобальною продовольчою кризою.

Микола Сольський повідомив, що Росія вже заблокувала використання великого українського порту Південний на Чорному морі, незважаючи на угоду, і дозволяє тільки одному судну в день доставляти українські продукти в певні країни.

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Росія заявила, що пропустить більше суден, якщо всі сторони зернової угоди погодяться розблокувати транзит російського аміаку по трубопроводу через територію України в Південний для експорту.

"Останні дії, які відбуваються там в останні дні, більше говорять про те, що насправді тільки юридично виглядає, що цей коридор працює, а насправді там нічого особливого не відбувається", - сказав Сольський.

"План Б... виключає четверту сторону (Росію - УНІАН) в цих відносинах",- сказав він.

Сольський сказав, що уряд вже створив спеціальний страховий фонд у розмірі близько 547 мільйонів доларів для компаній, чиї судна будуть заходити в українські порти Чорного моря за новою угодою.

"Якщо нас повністю заблокують, що майже відбулося фактично, то перевізники можуть пройти через цей коридор з гарантованою страховкою від нашого уряду",- сказав Сольський.

Зернова угода - останні новини

Станом на 1 червня 2023 року, з зерновою угодою намітилася критична ситуація через Росію, яка перегородила судам доступ до всіх українських портів.

Спільний координаційний центр оголосив про неможливість розробки інспекційного плану на 1 червня, у зв'язку з подальшою неправомірною відмовою російської делегації в реєстрації вхідного флоту для участі в ініціативах, що вживаються.

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