Україна зможе експортувати зерно, якщо РФ вийде з угоди / фото Фейсбук Олександр Кубраков

Україна зможе продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва зірве нинішню угоду. Про це агентству Reuters заявив Міністр аграрної політики України Микола Сольський. 

У липні минулого року Організація Об'єднаних націй і Туреччина виступили посередниками в рамках Чорноморської зернової ініціативи між Москвою та Києвом, щоб допомогти впоратися з глобальною продовольчою кризою.

Микола Сольський повідомив, що Росія вже заблокувала використання великого українського порту Південний на Чорному морі, незважаючи на угоду, і дозволяє тільки одному судну в день доставляти українські продукти в певні країни.

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Росія заявила, що пропустить більше суден, якщо всі сторони зернової угоди погодяться розблокувати транзит російського аміаку по трубопроводу через територію України в Південний для експорту.

"Останні дії, які відбуваються там в останні дні, більше говорять про те, що насправді тільки юридично виглядає, що цей коридор працює, а насправді там нічого особливого не відбувається", - сказав Сольський.

"План Б... виключає четверту сторону (Росію - УНІАН) в цих відносинах",- сказав він.

Сольський сказав, що уряд вже створив спеціальний страховий фонд у розмірі близько 547 мільйонів доларів для компаній, чиї судна будуть заходити в українські порти Чорного моря за новою угодою.

"Якщо нас повністю заблокують, що майже відбулося фактично, то перевізники можуть пройти через цей коридор з гарантованою страховкою від нашого уряду",- сказав Сольський.

Зернова угода - останні новини

Станом на 1 червня 2023 року, з зерновою угодою намітилася критична ситуація через Росію, яка перегородила судам доступ до всіх українських портів.

Спільний координаційний центр оголосив про неможливість розробки інспекційного плану на 1 червня, у зв'язку з подальшою неправомірною відмовою російської делегації в реєстрації вхідного флоту для участі в ініціативах, що вживаються.

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