Росія такими діями порушує "зернову угоду" для експорту продовольства.

Російська Федерація блокує входження 28 кораблів до українського порту "Південний", повідомила посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк у мікроблозі Twitter.

"Після неодноразових погроз вийти з Чорноморської зернової ініціативи тепер Росія відмовляється дозволити жодному з 28 кораблів вхід до порту Південний, одного з трьох портів, визначених угодою для експорту продовольства. Це явне порушення її зобов’язань. Росія повинна припинити перешкоджати діяльності цієї життєво необхідної ініціативи", - наголосила Брінк.

Зернова ініціатива

Після того, як РФ вдерлася в Україну, чорноморські порти не могли працювати. Влітку минулого року за посередництва Туреччини й ООН була підписана зернова угода, завдяки якій через три порти - "Південний", "Чорноморськ" і "Одеса", вдалося відновити експорт зернових.

Відео дня

Пізніше термін дії угоди не раз продовжували, хоча Росія погрожувала з неї вийти. Російська сторона також не раз блокувала нормальну роботу зернового коридору, утворювалися черги з суден.

Примітно, що РФ 11 травня погрожувала вийти з угоди, якщо до 18 травня не вдається досягти консенсусу щодо її продовження з урахуванням інтересів російської сторони щодо постачання добрив.

17 травня віце-прем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив про продовження "зернової ініціативи" на два місяці - до 18 липня.

Водночас у Мінінфраструктури раніше заявляли, що незважаючи на продовження угоди, Росія продовжує блокувати вхід суден до найбільшого з портів - Південного, що суттєво впливає на зменшення експортних обсягів.

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