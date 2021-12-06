Відповідно до зареєстрованого в парламенті законопроекту, надбавка в магазині не повинна перевищувати 25% від ціни виробника.

В Україні ціни на продукти можуть повернути під контроль держави. Відповідно до зареєстрованого в парламенті законопроєкт, надбавка в магазині не повинна перевищувати 25% від ціни виробника.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

Читайте такожУкраїнцям пояснили, як супермаркети роздувають ціни на хліб

Законопроєкт передбачає регулювання цін на продукти вітчизняного виробництва. Ціни на імпортні товари регулюватися державою не будуть.

Крім того, планується державне регулювання "соціальних продуктів": яєць, хліба, соняшникової олії й т.ін.

Держрегулювання цін на продукти в Україні:

Раніше в Україні існувало державне регулювання цін на продукти. У 2017 році його скасували, розраховуючи на те, що ринок не допустить невиправданого підвищення цін.

Зростання цін на продукти в Україні:

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.

Експерти також прогнозували, що через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб.

До середини жовтня 2021 року ціни на яблука в Україні опустилися до рівня 2018 року, коли був зібраний рекордний урожай цих фруктів.

Експерти прогнозували, що до кінця 2021 року вартість яблук в Україні може злетіти до 14-15 грн.

За словами експерта до новорічних свят вартість яєць може досягти 38-40 гривень за десяток.

З 1 грудня в Україні змінили розмір мінімальної зарплати. Експерти прогнозують, що в майбутньому це спровокує зростання цін на продукти.

Автор: Олена Коваленко