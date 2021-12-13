Ціна газу на українській біржі виросла до 42 тис. грн за тисячу кубометрів.

Спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1350 доларів за тисячу кубометрів, що на 20% вище, ніж середня спотова вартість на грудень.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

Таким чином, ціна ф'ючерса на січень за індексом голландського TTF знову наблизилась до 115 євро за МВт-год.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 13 грудня перевищила 42 тис. грн за тисячу кубометрів. Таким чином, за 10 днів ціни зросли на 12%.

Довідка УНІАН. Ціни на газ в Україні корелюють із європейськими хабами, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

Через вкрай високу ціну газові трейдери закуповують мінімальні обсяги ресурсу, що може спровокувати дефіцит блакитного палива для потреб населення і теплокомуненерго.

Читайте також"Нафтогаз" прив'яже ціни на газ для населення до його вартості в Європі - прогноз

Запаси газу в сховищах

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 11 грудня становили 15,47 млрд кубометрів із максимальної ємності 31 млрд куб. м. За тиждень запаси газу скоротилися на 3%, або на 470 млн куб. м.

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в листопаді 2021 року, порівняно з жовтнем, зросла на 6,5% і склала 730,65 дол. або 19,2 тис. грн за тисячу кубометрів.

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис. дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом. 29 жовтня спотові ціни на газ в Європі опустилися на третину-до 800 дол. за куб. м, а 8 листопада знову досягли тисячі доларів за куб. м.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ганна Бредіхіна