Інцидент стався поблизу міста Кантара в провінції Суецького каналу Ісмаїлія.

В Суецькому каналі сіло на мілину вантажне судно MV Glory, яке везе понад 65 тис тонн кукурудзи з України до Китаю.

Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на компанію, яка обслуговує канал, на даний момент немає інформації про те, чи вплинуло це на рух по Суецькому каналу.

Відзначається, що інцидент стався поблизу міста Кантара в провінції Суецького каналу Ісмаїлія.

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"Три канальних буксира намагалися зрушити судно. Офіційні особи не повідомили подробиць про те, що викликало аварію. Частина Єгипту, включаючи його північні провінції, в неділю, 8 січня, пережила хвилю поганої погоди", - йдеться в повідомленні.

Дані супутникового відстеження, проаналізовані Associated Press, показали, що Glory знаходиться на односмуговій ділянці Суецького каналу на південь від Порт-Саїда на Середземному морі.

Як йдеться в матеріалі з посиланням на Leth Agencies, судно стоїть навпроти західного берега каналу в напрямку на південь, а не впоперек каналу.

Судна, що сіли на мілину:

1 вересня 2022 року суховантаж Lady Zehma, який віз з України до Італії три тисячі тонн кукурудзи, сів на мілину в протоці Босфор у Стамбулі. Рух суден у протоці було призупинено.

23 березня 2021 року під час прямування з Іскандар Путері (Малайзія) до Роттердама (Нідерланди) при проході Суецького каналу судно сіло на мілину, перегородивши канал.

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