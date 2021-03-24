Величезний корабель повністю заблокував рух по Суецькому каналу, який з'єднує Середземне і Червоне моря.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.
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Гігантський контейнеровоз під прапором Панами спробував розвернутися у вузькому просторі та намертво застряг на мілині.
Як йдеться в сюжеті, корабель 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки та розрахований на 200 тисяч тонн вантажу.
До корабля вже підігнали кілька буксирів, проте поки зрушити його не вдається. Через це з обох боків Суецького каналу вже утворилися затори з інших суден. Щодня там проходять до півсотні кораблів.
Корабель-привид
У лютому 2020 року до узбережжя Ірландії після шторму прибило вантажне судно, яке майже рік дрейфувало в океані.
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