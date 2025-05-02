Вже скоро українські яйця з’являться на поличках канадських супермаркетів.

У Канадському агентстві інспекції харчових продуктів (CFIA) офіційно погодили сертифікат на експорт яєць з України до Канади.

Як повідомляє посольство країни в Канаді, відкриття нових ринків для продукції з України є частиною стратегії підтримки вітчизняної економіки під час війни. У дипломатичному представництві сподіваються, що українська продукція зарекомендує себе як якісна, безпечна та конкурентоспроможна:

"‎Це рішення - результат спільних зусиль між Міністерством закордонних справ України, Посольством України в Канаді та Держпродспоживслужбою"‎.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомив, що раптовий дефіцит підняв ціни на яйця в США. Дехто пропонував допомогти американцям, втім, на думку фахівців, Україна навряд чи змогла б вплинути на ситуацію в Штатах, адже вітчизняний експорт яєць залежить від логістики та орієнтований на інші країни світу.

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Український експорт

В березні у CFIA затвердили програму експорту свіжих яблук з України до Канади. Відомо, що на сьогодні канадці вже оновили імпортні вимоги для нашої країни у своїй автоматизованій довідковій системі імпорту (AIRS).

Згідно із ними, українські виробники, пакувальні компанії та експортери мають бути зареєстровані та внесені до спеціального Переліку експортерів. Крім того, нагляд за садами має здійснюватися під контролем спеціалістів Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, влітку минулого року Єврокомісія припинила "пільговий" імпорт меду з України, запровадивши на нього тарифні квоти.

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