Віктор Коваль зазначив, що на внутрішньому ринку дефіциту курячих яєць не спостерігається

За останні два тижні в Україні було зафіксовано зниження цін на курячі яйця категорії С1. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віктор Коваль у своєму Telegram-каналі.

"Після періоду зростання у лютому-березні, за останні два тижні зафіксовано зниження цін на 5,2% - з 60,85 грн до 57,68 грн за десяток не фасованих курячих яєць категорії С1", - зазначив Коваль.

За словами міністра, виробництво яєць у березні 2025 року становило 962 млн штук, що демонструє суттєве зростання порівняно з січнем (784 млн шт.) та лютим (787 млн шт.) поточного року.

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Динаміка цін за останні тижні:

28 березня - 60,85 грн;

4 квітня - 60,44 грн (зниження на 0,7%);

11 квітня - 57,68 грн (зниження на 4,6%).

Міністр також наголосив, що на внутрішньому ринку дефіциту курячих яєць не спостерігається, пропозиція задовольняє поточний попит споживачів.

"Ринок курячих яєць традиційно характеризується сезонними коливаннями попиту. Поточна цінова динаміка відображає взаємодію ринкових факторів, включаючи виробничі витрати (корми, енергоносії, логістика), а також сезонний попит", - додав Коваль.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у квітні 2025 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1 663 грн, тобто на 17% дорожче, ніж торік.

Вартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом складе понад 232 грн за 1 кг, що на майже 30% перевищує вартість минулорічної паски.

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