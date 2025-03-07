Виробники яблук в Україні відтепер мають можливість постачати свою продукцію на ринок Канади.

Агентство харчової інспекції Канади (CFIA) затвердило програму експорту свіжих яблук з України до Канади. Таим чином українські виробники яблук отримали нові можливості експорту на канадський ринок, повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що Канада вже оновила імпортні вимоги для України у своїй автоматизованій довідковій системі імпорту (AIRS) та затвердила Програму експорту українських яблук (Malus domestica) до Канади.

Згідно з повідомленням, виробники, які вирощують яблука, пакувальні компанії та експортери мають бути зареєстровані Держпродспоживслужбою та внесені до Переліку експортерів, виробників та пакувальників українських яблук до Канади.

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Нагляд за садами повинен проводитися під контролем Держпродспоживслужби для прогнозування поширення шкідливих організмів і забезпечення рекомендації щодо боротьби з ними.

Крім того, заходи боротьби зі шкідливими організмами повинні гарантувати, що зареєстровані оператори підтримують низьку поширеність шкідливих організмів або відсутність шкідливих організмів, які регулюються Канадою. Також підприємства повинні використовувати сортувальне обладнання для видалення кліщів, комах, інших шкідників та бруд, тощо.

На кожен вантаж повинен бути оформлений фітосанітарний сертифікат, який видає Держпродспоживслужба.

"Сьогодні Канада відкриває свій ринок для наших яблук. Держпродспоживслужба спільно з МЗС опрацьовує кожен запит від бізнесу щодо відкриття нових ринків збуту. І розглядаються не тільки деякі країни, а вся мапа світу: Америка, країни Європейського Союзу, Африки, Східної Азії", - зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Очікування від аграрного виробництва

Згідно з розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у 2025 році обсяги виробництва валової продукції сільського господарства можуть збільшитися на 3% проти показника 2024 року. Водночас прогнозовані обсяги виробництва значно поступаються показнику 2021 року.

В цілому, очікуване у 2025 році виробництво сільськогосподарської продукції дозволить забезпечити внутрішні продовольчі потреби держави.

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