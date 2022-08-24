У червні було експортовано 0,93 тис. тонн яловичини, а в липні торгівля зросла на 33% - до 1,23 тис.тонн.

Україна влітку почала відновлювати експорт яловичини.

Про це повідомляє прес-служба українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Відзначається, що виробництво яловичини в Україні в останні роки було експортно орієнтованим. І у 2021 році 84,6% логістики припадало на морський транспорт в такі країни як Китай, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузія.

"У зв'язку із закриттям українських портів логістика потребувала змін. Як наслідок, в травні були укладені нові домовленості з Єврокомісією, відповідно до яких був узгоджений транзит яловичини через країни ЄС для подальшої торгівлі. Ця угода дозволила почати процедуру відновлення експорту м'яса з України", - йдеться в повідомленні.

За підрахунками асоціації, за січень - липень 2022 року було експортовано 5,34 тис.тонн української яловичини - це всього лише 36% від тих обсягів, які були експортовані у 2021 році в аналогічний проміжок часу. А основними імпортерами залишаються Китай, Азербайджан, Казахстан.

"У червні було експортовано 0,93 тис.тонн (яловичини - УНІАН), а в липні торгівля зросла на 33% і вже становить 1,23 тис. тонн. Тому можна спрогнозувати, що в серпні експорт поступово зросте через відкриття українських портів для ЗЕРНОВИХ", - ззначив аналітик УКАБ Максим Гопка.

Війна в Україні та зерновий коридор:

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тис.тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з 70 тис.тонн продовольства.

За 20 днів з початку роботи "зернового коридору" з портів "Великої Одеси" вийшло 27 суден, на борту яких 670 тис.тонн аграрної продукції.

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