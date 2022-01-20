За 2021 рік Україна збільшила імпорт яловичини на 34% - до 2,78 тис.тонн.
Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).
"Попри те, що українці віддають перевагу дешевшим видам м'яса (курятина, свинина), зовнішня торгівля яловичиною значно зросла у 2021 році", - йдеться в повідомленні.
Мороженого м'яса Україна закупила 1,94 тис.тонн (70% від загальних поставок). Свіже та охолоджене м'ясо становило 0,84 тис. тонн.
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Основні експортери яловичини в нашу країну - Австрія (1 148 тонн), Литва (534 тонни), Польща (237 тонн), США (182 тонни).
Разом з тим, вітчизняні скотарі збільшили обсяги продажу яловичини за кордон.
"Попри важке становище у вітчизняному скотарстві, українські експортери відправили в інші країни 27,55 тис.тонн м'яса, що на 11% більше, ніж минулого року. Варто зауважити, що 99% поставок відбувалося виключно в морозиві вигляді. Для порівняння, поставки у 2020 році мали співвідношення 92% морозива і 8% охолодженого, а у 2019 році - 61% морозива і 39% охолодженого", - підкреслили в УКАБ.
Найбільше української яловичини було продано в Китай – 12,33 тис. тонн, Білорусь – 3,68 тис.тонн, Казахстан – 3,10 тис. тонн, Узбекистан-2,89 тис. тонн.
"В цілому минулий рік роботи на внутрішньому ринку для виробників яловичини був важким. За рахунок стрімкого зростання цін на корми та скорочення поголів'я, паралельно підіймалася собівартість продукту, яка ще більше зменшувала попит у споживанні. Єдиним шляхом в отриманні хорошого прибутку у 2021 році був експорт української яловичини на інші міжнародні ринки, в основному в Китай", - підсумував експерт УКАБ Максим Гопка.
За минулий рік з України було експортовано агропродукції на загальну суму 27,8 млрд дол., що становить 41% загальноукраїнського експорту.
Ціни на м'ясо в Україні
- Ціни на куряче філе, яловичину і свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% і 7,4% відповідно.
- У жовтні 2021 року в Україні ціни на яловичину злетіли до річного максимуму. Зокрема, в Києві середня ціна на яловичину коливалася від 130 гривень за кілограм фаршу, до майже 400 гривень за кілограм стейка.
- Експерти прогнозували, що ціни на м'ясо в Україні можуть злетіти вдвічі.
- У листопаді 2021 року кілограм свинини продавали в середньому по 131 гривні.
- Станом на 16 листопада 2021 року на одному з ринків Києва генеральське сало коштувало 350 гривень за кілограм, звичайне сало – 170 грн.
- Станом на 13 грудня 2021 року, на тлі захмарних цін імпорт свинини в Україну перевищив експорт у 10 разів.
- Станом на початок грудня 2021 року кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах України склало 3,61 млн гол, що на 1,1% менше, ніж на відповідну дату минулого року.
- За підсумками 2021 року в Україні зросли закупівельні середні ціни на м'ясо.
- Станом на 14 січня 2022 року середня ціна свинини в живій масі склала 48,5 грн/кг, що на 2,5% нижче, ніж у минулому.