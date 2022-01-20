Основні експортери яловичини в Україну-Австрія, Литва, Польща, США.

За 2021 рік Україна збільшила імпорт яловичини на 34% - до 2,78 тис.тонн.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

"Попри те, що українці віддають перевагу дешевшим видам м'яса (курятина, свинина), зовнішня торгівля яловичиною значно зросла у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Мороженого м'яса Україна закупила 1,94 тис.тонн (70% від загальних поставок). Свіже та охолоджене м'ясо становило 0,84 тис. тонн.

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Основні експортери яловичини в нашу країну - Австрія (1 148 тонн), Литва (534 тонни), Польща (237 тонн), США (182 тонни).

Разом з тим, вітчизняні скотарі збільшили обсяги продажу яловичини за кордон.

"Попри важке становище у вітчизняному скотарстві, українські експортери відправили в інші країни 27,55 тис.тонн м'яса, що на 11% більше, ніж минулого року. Варто зауважити, що 99% поставок відбувалося виключно в морозиві вигляді. Для порівняння, поставки у 2020 році мали співвідношення 92% морозива і 8% охолодженого, а у 2019 році - 61% морозива і 39% охолодженого", - підкреслили в УКАБ.

Найбільше української яловичини було продано в Китай – 12,33 тис. тонн, Білорусь – 3,68 тис.тонн, Казахстан – 3,10 тис. тонн, Узбекистан-2,89 тис. тонн.

"В цілому минулий рік роботи на внутрішньому ринку для виробників яловичини був важким. За рахунок стрімкого зростання цін на корми та скорочення поголів'я, паралельно підіймалася собівартість продукту, яка ще більше зменшувала попит у споживанні. Єдиним шляхом в отриманні хорошого прибутку у 2021 році був експорт української яловичини на інші міжнародні ринки, в основному в Китай", - підсумував експерт УКАБ Максим Гопка.

За минулий рік з України було експортовано агропродукції на загальну суму 27,8 млрд дол., що становить 41% загальноукраїнського експорту.

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