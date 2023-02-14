Минулого тижня в портах Великої Одеси агропродукцією завантажились 26 кораблів.

З 6 по 12 лютого через морські порти Одеської області було експортовано 1,1 млн тонн агропромислової продукції, що на 17% більше, ніж тиждень тому.

Як повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), кількість кораблів, які були завантажені минулого тижня, становила 26 одиниць, що на 6 суден більше, ніж тиждень тому.

"Хоча обсяги відвантажень зростають, ринок трішки завмер в очікуванні пролонгації роботи "зернового коридору", погоджений термін дії якого закінчується в середині березня. Наявність цього каналу залишається вкрай необхідною як українському аграрному бізнесу, так і світовій спільноті", – наголосили в асоціації.

Відео дня

Згідно з даними УКАБ, найбільші обсяги експорту протягом 28-го тижня роботи "зернового коридору" становили: кукурудза (59% експорту за цей період); пшениця (28%); ячмінь (7%).

Українська продукція попрямувала в країни Азії (Китай, Туреччина, Бангладеш та інші), Європи (Іспанія, Португалія, Нідерланди та інші) та Африки (Кенія, Туніс та Єгипет).

Війна в Україні та експорт продовольства

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції по Чорному морю.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

26 листопада 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії.

14 лютого стло відомо про те, що Україна збільшує тоннажність суден, що проходять через "зерновий коридор".

Вас також можуть зацікавити новини: