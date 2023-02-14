З 6 по 12 лютого через морські порти Одеської області було експортовано 1,1 млн тонн агропромислової продукції, що на 17% більше, ніж тиждень тому.
Як повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), кількість кораблів, які були завантажені минулого тижня, становила 26 одиниць, що на 6 суден більше, ніж тиждень тому.
"Хоча обсяги відвантажень зростають, ринок трішки завмер в очікуванні пролонгації роботи "зернового коридору", погоджений термін дії якого закінчується в середині березня. Наявність цього каналу залишається вкрай необхідною як українському аграрному бізнесу, так і світовій спільноті", – наголосили в асоціації.
Згідно з даними УКАБ, найбільші обсяги експорту протягом 28-го тижня роботи "зернового коридору" становили: кукурудза (59% експорту за цей період); пшениця (28%); ячмінь (7%).
Українська продукція попрямувала в країни Азії (Китай, Туреччина, Бангладеш та інші), Європи (Іспанія, Португалія, Нідерланди та інші) та Африки (Кенія, Туніс та Єгипет).
Війна в Україні та експорт продовольства
22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції по Чорному морю.
1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.
26 листопада 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії.
14 лютого стло відомо про те, що Україна збільшує тоннажність суден, що проходять через "зерновий коридор".