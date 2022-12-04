До країни привезли 25 тисяч тонн пшениці.

Перше судно з українським зерном, яке було відправлене в рамках ініціативи "Grain From Ukraine", прибуло до Ефіопії.

Як овідомив президент Володимир Зеленський у своєму Twitter, країна отримала 25 тисяч тонн пшениці.

"15 листопада ми запустили гуманітарну програму Grain From Ukraine, щоб допомагати людям, які найбільше постраждали від гострої продовольчої кризи. Сьогодні до Дорале прибуло перше судно з гуманітарним вантажем у 25 тисяч тонн пшениці для Ефіопії. Відправляємо їжу. Відправляємо надію", – зазначив глава держави.

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Експорт українського зерна під час війни

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південни" та створення безпечних маршрутів.

Крім того, 26 листопада розпочалась реалізації нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.

Україна планує відправити з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги. Передбачається, що кожен корабель із зерном забезпечить потребу в продовольстві у середньому для 90 тис. людей.

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