Погоджено ветеринарні сертифікти для експорту в Албанію м’яса птиці, м’ясних напівфабрикатів та термічно оброблених молочних продуктів.

Україна зможе експортувати молочні продукти до Албанії. Для здійснення експорту оператор ринку має подати запит на проведення позапланових заходів ветеринарного контролю у відповідності до вимог країни призначення до головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та Києві, а також до її міжрегіональних головних управлінь на державному кордоні.

Як повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, сторони погодили форму міжнародного ветеринарного сертифікату для термічно оброблених молочних продуктів, призначених для споживання людиною.

У відомстві підкреслили, що наразі погоджено ветеринарні сертифікти для експорту в Албанію м’яса птиці, м’ясних напівфабрикатів та термічно оброблених молочних продуктів, призначених для споживання людиною.

Відео дня

Експорт продуктів харчування

За 2022 рік Україна погодила з іноземними партнерами 22 форми міжнародних ветеринарних сертифікатів на експорт продукції тваринного походження до 12 країн світу.

Станом на початок літа для українських виробників молока і молокопродуктів були відкриті ринки 31 країни.

У серпні 2023 року повідомлялося, що імпорт "витісняє" молочку, фрукти та овочі. Через наслідки повномасштабної війни Україні довелось збільшувати імпорт деяких категорій харчів.

Вас також можуть зацікавити новини: