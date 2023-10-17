Українське молоко буде експортуватися до Албанії / фото ua.depositphotos.com

Україна зможе експортувати молочні продукти до Албанії. Для здійснення експорту оператор ринку має подати запит на проведення позапланових заходів ветеринарного контролю у відповідності до вимог країни призначення до головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та Києві, а також до її міжрегіональних головних управлінь на державному кордоні.

Як повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, сторони погодили форму міжнародного ветеринарного сертифікату для термічно оброблених молочних продуктів, призначених для споживання людиною. 

У відомстві підкреслили, що наразі погоджено ветеринарні сертифікти для експорту в Албанію м’яса птиці, м’ясних напівфабрикатів та термічно оброблених молочних продуктів, призначених для споживання людиною.

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Експорт продуктів харчування

За 2022 рік Україна погодила з іноземними партнерами 22 форми міжнародних ветеринарних сертифікатів на експорт продукції тваринного походження до 12 країн світу.

Станом на початок літа для українських виробників молока і молокопродуктів були відкриті ринки 31 країни.

У серпні 2023 року повідомлялося, що імпорт "витісняє" молочку, фрукти та овочі. Через наслідки повномасштабної війни Україні довелось збільшувати імпорт деяких категорій харчів.

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