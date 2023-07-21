Подальшу заборону на ввезення українських продуктів підтримують окремі групи впливу, що бояться конкуренції

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) виступає проти дзеркальної заборони імпорту агропродукції з Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії після 16 вересня, якщо ембарго на українську агропродукцію залишиться з боку цих країн.

"Дзеркальні дії з нашого боку нічого, крім подальшої ескалації та закриття преміум ринку ЄС для нашої агропродукції та молочної продукції зокрема, не принесуть. Тому ми категорично проти таких дій та риторики з боку влади", — каже виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур, передає Telegraf.com.ua.

На думку Дідура, замість погроз у відповідь, слід зосередитися на професійному захисті українського агропромислового комплексу. А саме — розробити заходи публічного лобізму і доводити на переговорах з партнерами, чому експорт якісної та більш дешевої української продукції до ЄС вигідний споживачам єврозони і що від того виграє ЄС. У СМПУ впевнені: альтернативна продукція посилює конкуренцію та стимулює розвиток виробництв усіх торгуючих країн.

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"Замість лозунгів, які не будуть виконані, та махання прапором у відповідь, потрібно професійно відстоювати перед споживачами ЄС позицію, що більш дешева українська продукція рослинництва — благо для Європи. Ця аргументація ляже в основу угоди при вступі України до ЄС. Щоб її підготувати та відстояти, потрібні холодні голови та витримка. Такий підхід ми всіляко підтримуємо", — стверджує Дідур.

За інформацією Спілки, настрої щодо подальшої заборони української агропродукції роздмухують певні групи впливу, які не хочуть бачити Україну конкурентом після вступу в ЄС.

"Піддаватися на дії цих провокаторів — необачно і небезпечно, бо вони лише чекають від нас емоційних і необдуманих вчинків", — вважає Арсен Дідур.

Нагадаємо, з 2 травня до 16 вересня цього року в Польщі, Угорщини, Словаччини та Болгарії діє заборона ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України. В середу, 19 липня, перша віцепрем'єрка — міністерка економіки і торгівлі Юлія Свириденко заявила, що Україна змушена буде розглянути дзеркальні заходи у відповідь, якщо ембарго не буде відмінене після 16 вересня.

"Не хотілося б вголос говорити і вважати, що це реалістичний крок, але, думаємо, що деякі дзеркальні заходи можуть бути застосовані", — сказала вона.

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