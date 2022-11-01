Станом на кінець жовтня сільгосптоваровиробники всіх областей посіяли вже 4,1 млн га озимих зернових культур.

Чотири області України вже завершили сівбу озимих культур.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Аграрії Вінницької області, Волинської, Київської та Чернігівської завершили сівбу озимих зернових культур, близькі до завершення аграрії Житомирської, Тернопільської, Хмельницької областей та Буковини", - йдеться у повідомленні.

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В цілому, за підрахунками відомства, станом на кінець жовтня сільгосптоваровиробники всіх областей посіяли вже 4,1 млн га озимих зернових культур або 85% від прогнозу. Зокрема, пшениці посіяно 3,5 млн га, або 87%; ячменю – 507 тис.га, або 75%; жита – 78 тис. га, або 92%.

У Мінагро зазначили, що за попередній тиждень посіяно 449 тис.га озимих на зерно. Найбільше озимих зернових культур посіяли аграрії Одеської області - 108 тис. га.

Посів зернових під час війни:

Станом на 6 вересня в Україні зерновими було засіяно 7,64 тис.га, в тому числі на 5,17 тис. га посіяно пшениці, на 2 тис. га - ячмінь і на 0,47 тис. га - жито.

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зазначив, що цієї осені українські аграрії скоротять посівні площі зернових на 25-35%.

Станом на 13 вересня 2022 року українські аграрії вже засіяли озимими зерновими культурами 157 тис. га угідь.

25 жовтня прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України повідомила, що сільгосптоваровиробники всіх областей України завершили сівбу озимого ріпаку, якого посіяно 999 тис.га, або 104% від прогнозу.

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