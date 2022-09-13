Найбільше озимих зернових культур посіяли аграрії Чернігівщини.

Українські аграрії вже засіяли озимими зерновими культурами 157 тис.га угідь.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Сільгосптоваровиробники практично всіх областей почали сівбу озимих зернових культур, яких посіяно 157 тис.га, або 3,3% до прогнозу: пшениці – 141 тис. га, або 3,5% до прогнозу; ячменю – 7,1 тис. га, або 1,1% до прогнозу; жита – 5,4 тис. га, або 6,4% до прогнозу. За попередній тиждень посіяно 149 тис.га озимих на зерно", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що найбільше озимих зернових культур посіяли аграрії Чернігівської області – 21,3 тис.га, або 12,2% до прогнозу.

Крім того, зважаючи на сприятливі погодні умови сільгосптоваровиробники всіх областей України проводять сівбу озимого ріпаку. Станом на 12 вересня його посіяно 841 тис.га, або 87% до прогнозу. Озимий ріпак завершили сіяти аграрії 7-ми областей: Волинської, Івано-Франківської, Полтавської, Закарпатської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької.

Посів зернових під час війни:

Станом на 6 вересня в Україні зерновими було засіяно 7,64 тис.га, у тому числі на 5,17 тис. га посіяно пшениці, на 2 тис. га - ячмінь і на 0,47 тис. га - жито.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зазначив, що цієї осені українські аграрії скоротять посівні площі зернових на 25-35%.

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