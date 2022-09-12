Сільгоспвиробники обирають олійні культури як альтернативу зерновим.

Цієї осені українські аграрії скоротять посівні площі зернових на 25-35%.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Він зазначив, що українські аграрії обирають олійні культури як альтернативу зерновим. Адже наразі незрозуміло, як надалі діятиме "зернова угода", укладена в липні за посередництва ООН і Туреччини. Тому аграрії все більше сіють ріпак, соняшник і сою.

Відео дня

"Цього року можна було б посіяти мільйон гектарів ріпаку. Площа, яка, попри окупацію частини країни, приблизно відповідатиме минулорічній. Ріпак уже посіяно на 70% площі - це свідчить про те, що фермери загалом сіють олійні культури", — підкреслив Висоцький.

Він повідомив, що у 7 областях України розпочато посів озимої пшениці, жита, ячменю та ріпаку. Проте Мінагрополітики очікує, що цієї осені аграрії скоротять посівні площі зернових на 25-35%.

"У випадку з житом скорочення площ очікувати не варто, тому що вирощування орієнтоване на внутрішній український ринок. Однак інша ситуація з озимою пшеницею та ячменем. Через блокаду портів ще залишилися запаси минулорічного врожаю", – сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, станом на 6 вересня в Україні зерновими було засіяно 7,64 тис. га, зокрема на 5,17 тис. га посіяно пшениці, на 2 тис. га - ячмінь та на 0,47 тис. га - жито.

Вас також можуть зацікавити новини: