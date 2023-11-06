Посол України в Польщі закликав польських протестувальників припинити блокаду кордону.

Експорт української аграрної продукції наземними шляхами під загрозою зриву через блокування польськими перевізниками пунктів пропуску між Україною та Польщею. Про це наголосив у Facebook посол України у Польщі Василь Зварич.

"Блокування польськими перевізниками доріг до прикордонних переходів Польщі з Україною у Гребенному, Дорогуську, Корчовій є болючим ударом у спину Україні, яка потерпає від російської агресії. Під загрозою - "коридори солідарності" між Україною та ЄС, що проходять через територію Польщі (цими альтернативними наземними маршрутами Україна в умовах війни експортує агропродукцію до третіх країн – УНІАН)", – написав він.

Посол закликав польських протестувальників припинити блокаду кордону та обрати інші форми відстоювання своїх прав, які б не перешкоджали руху через кордон.

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"Адже в умовах війни такі методи лише грають на руку нашому спільному ворогові - російським терористам, і шкодять інтересам не лише України, але й Польщі та всієї Європи", – зауважив Зварич.

Протест польських перевізників на кордоні

Наприкінці жовтня стало відомо, що польські перевізники хочуть з листопада і до кінця року розпочати страйк та перекрити усі пункти пропуску на українському кордоні через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами Європейського Союзу.

Початок акцій протесту мав відбутись 3 листопада, але був перенесений на 6 листопада.

Сьогодні, 6 листопада, страйк розпочався. Державна прикордонна служба України повідомила що після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене". Тому ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

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