Повідомляється, що організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину.

Ускладнено рух для вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене". Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються.

В ДПСУ просять громадян врахувати цю інформацію.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що польські перевізники планують з листопада й до кінця року влаштовувати акції протесту на українському кордоні. Тоді причиною цього рішення вони назвали надмірну конкуренцію з українськими водіями. Страйк мав відбутися 3 листопада, але був перенесений на 6 листопада.

1 листопада українська сторона направила до Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк.

Посол України в Республіці Польща Василь Зварич зазначав 3 листопада, що всі зусилля спрямовані на те, щоб досягти з перевізниками певних компромісів і пояснити їм також, що переважна більшість вимог, які вони ставлять не реалістичні до виконання.

Зварич нагадав, що, зокрема, вимоги перевізників про відновлення дозволів на міжнародні автомобільні перевезення для українських перевізників суперечать правовому полю і нашим взаємним зобов’язанням з ЄС.

За його словами, ще одна вимога перевізників має певний дискримінаційний характер, зокрема, це стосується певних преференцій при перетині кордону автомобілями на польських реєстраційних номерах.

Посол нагадав, що через російську збройну агресію є величезне навантаження на наземний транспорт, на пункти пропуску.

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