Найближчі переговори щодо "зернового коридору" заплановані у Стамбулі на 10-11 травня.

В Туречинні заявили про відновлення функціонування Чорноморської зернового коридору. Про це повідомляє видання Daily Sabah.

Як повідомили джерела в міністерстві оборони Туреччини, за даними агентства Anadolu, роботу Чорноморського зернового коридору знову відновлено завдяки зусиллям Туреччини. Раніше Україна заявила, що Росія призупинила виконання угоди, відмовившись реєструвати судна, що прибувають до Босфорської протоки.

Найближчі переговори щодо "зернового коридору" заплановані у Стамбулі на 10-11 травня.

Відео дня

Зернова угода - що відомо

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем.

Водночас Росія періодично чинить перешкоди реалізації ініціативи. 17 листопада "зернова ініціатива" продовжена ще на 120 днів.

Чергова сесія переговорів щодо питання гуманітарного коридору для виконання зернової угоди зайшла в глухий кут. Вона відбулася у п’ятницю, 5 травня.

Станом на понеділок, 8 травня, інспекцію в територіальних водах Туреччини очікувало 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під навантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флоту припинені.

Станом на 9 травня, як повідомив телеканал CNN, Росія блокує роботу зернового коридору, судна з продовольством не перевірялися вже два дні.